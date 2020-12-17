Профессия – спасать людей

15 декабря ленинградская журналистка Анастасия Шишина опубликовала на своем YouTube-канале документальный фильм «Только, пожалуйста, вернись», посвященный 30-летию МЧС России. Как девушка поясняет в авторском вступлении, она взялась за эту работу, потому что сама является супругой военнослужащего МЧС и не понаслышке знает, как тяжело членам семьи ждать возвращения спасателей после каждой операции.

Фильм показывает героическую профессию с непривычного ракурса: история посвящена не только пожарным и служащим МЧС, но и их семьям, в которых каждый понимает, что любая рабочая смена может стать для спасателя последней.

Не зря кульминацией фильма стал рассказ о Дмитрии Евгеньевиче Тихомирове, погибшем при выполнении служебного долга. О своем единственном сыне рассказала жительница поселка Кузьмоловский Людмила Васильевна Тихомирова. Дмитрий родился в Токсово, занимался в Кавголовской спортивной школе, имел звание «Мастер спорта по лыжному двоеборью». Свою службу начал в 101-й пожарной части 15 ОПО УГПС ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которая базируется в Токсово. А затем прошел путь до заместителя начальника службы пожаротушения – начальника дежурной смены службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Федерального казенного учреждения «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ленинградской области».

На счету у Дмитрия десятки спасенных жизней. Но сам пожарный не дожил до 39 лет. 24 февраля 2013 года он руководил тушением пожара в деревне Кобрино Гатчинского района. Под его надзором из дома были эвакуированы около 40 человек. А затем Дмитрий Тихомиров со своим коллегой вошел внутрь, чтобы произвести разведку здания. Перед тем как обрушилась кровля, Дмитрий успел спасти еще одного человека: он оттолкнул коллегу в сторону. При этом сам отскочить не успел. Майор внутренней службы Дмитрий Евгеньевич Тихомиров за проявленную отвагу и самоотверженность был награжден орденом Мужества (посмертно). В фильме показаны его уникальные фотографии. «Спортивный, красивый, благородный» – так отозвались о нем товарищи.

Тем не менее повествование не заканчивается на печальной ноте. Все супруги спасателей, которые появлялись в кадре, в один голос твердили, что в глубине души хотели бы, чтобы мужья сменили профессию на более спокойную. Однако женщины понимают, что их супругам эта работа приходится по душе, и поэтому готовы разделять с ними все тяготы. Как пояснил начальник воздушно-спасательной службы Амурский СЦ МЧС России Алексей Гринченко – спасение людей для него давно уже стало не просто профессией, а смыслом жизни.

Фильм А. Шишиной «Только, пожалуйста, вернись» можно посмотреть по ссылке.

Людмила Однобокова