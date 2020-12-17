Во Всеволожском районе госэконадзор поймал нелегальных перевозчиков мусора

В ходе планового рейда специалисты госэконадзора совместно с сотрудниками ДПС осмотрели 24 мусоровоза, движущихся по дорогам Всеволожского района. Четыре транспортных средства принадлежали нарушителям, недобросовестные перевозчики были привлечены к административной ответственности.

Как сообщает пресс-служба комитета, подобные проверки проводятся несколько раз в неделю. Перед специалистами госэконадзора стоит задача выявить нарушителей и пресечь появление незаконных свалок. Только за этот год в ходе рейдов было поймано более 130 нелегальных мусоровозов.

Напомним, что Ленинградская область планирует ужесточить правила перевозки мусора на законодательном уровне. Законопроект предусматривает введение QR-кодов для урегулирования мусороперевозок, а также кратное увеличение штрафов для нарушителей. После принятия закона штраф для физлиц вырастет с 2 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, а для юрлиц – с 250 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей.