Биржа труда будет работать в Кудрово и Мурино на базе МФЦ

Биржа труда начнет свою работу 21 декабря на базе МФЦ в Кудрово и Мурино. В «окнах» службы занятости можно будет взять направление на работу как в 47-м регионе, так и в Санкт-Петербурге.

Ранее жители быстрорастущих городов вынуждены были обращаться за подобными услугами во Всеволожский филиал Центра занятости. Однако ввиду территориальной отдаленности многим безработным неудобно отправляться в райцентр за подбором вакансий. Теперь же посещать Всеволожский филиал нужно только для получения статуса безработного, подбор работы будет проходить на удаленных рабочих местах в МФЦ.

Напомним, что первичное обращение в службу занятости проходит в онлайн-формате через портал «Работа в России». Затем проходит процедура постановки на учет, после чего биржа труда подготавливает списки подходящих вакансий и выдает направления на работу.