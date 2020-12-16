По улицам Всеволожска пройдет парад Дедов Морозов

В преддверии Нового года, 25 декабря, по улицам Всеволожска пройдут десятки Дедов Морозов. Седовласые волшебники выдвинутся в 12.00 от станции Всеволожская и пройдут до Юбилейной площади, по пути поздравляя прохожих и вручая им сувениры.

Как отмечают в пресс-службе администрации Всеволожского района, в этом году мероприятие пришлось ограничить по времени – шествие Дедов Морозов займет не более часа. Ряды также обещают быть неплотными из-за ограничений на количество участников и обязательной социальной дистанции.

Однако работа по созданию новогоднего настроения не ограничится парадом – после мероприятия дедушки навестят ветеранов Великой Отечественной войны. Не останутся без маленького зимнего чуда и дети из малообеспеченных семей – волонтеры в костюмах волшебников также поздравят ребят и вручат им новогодние подарки.