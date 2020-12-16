В нескольких школах Всеволожского района каникулы начнутся с 21 декабря

Четыре школы Всеволожского района приняли решение о преждевременном начале зимних каникул. В отдельных учебных заведениях дети уйдут на заслуженный отдых уже на следующей неделе.

Так, с 21 декабря каникулы начнутся для учеников с 1 по 11 класс Морозовской СОШ и учеников с 1 по 4 класс Всеволожского лицея № 1. Закончат посещать учебные учреждения и учащиеся с 5 по 11 класс Агалатовского центра образования и Свердловской СОШ № 1.

Такое решение было принято из-за сложной эпидемиологической обстановки. Однако другие учебные заведения района пока не планируют досрочных каникул. Не поступает информации и о продлении зимнего отдыха школьников – ученики должны будут вернуться за парты 11 января.