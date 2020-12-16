В Ленобласти перенесли запись в первый класс на апрель

Правительство Ленобласти решило начать прием заявлений в первые классы 1 апреля 2021 года. Ранее родители будущих первоклассников записывали детей в региональные школы в начале года.

Как отмечают в пресс-службе областного правительства, запись в первые классы будет проходить в два этапа. Так, начиная с апреля и до конца июня 2021 года региональные школы будут зачислять детей, чьи братья и сестры уже обучаются в указанной школе, а также льготные категории. В это же время будет проходить запись детей, проживающих на прикрепленной к школе территории. Родители детей, не проживающих на закрепленных территории, смогут подать заявление на зачисление первоклассника в ленинградскую школу с 6 июля по 5 сентября.

Заявления принимаются через порталы gu.lenobl.ru и obr.lenreg.ru или многофункциональные центры «Мои документы». Также записать ребенка можно в образовательной организации. При себе родители должны иметь паспорт и свидетельство о рождении ребёнка.