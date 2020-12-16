Инициативные граждане Всеволожского района получили благодарности от губернатора

16 декабря при участии губернатора Александра Дрозденко в режиме видео-конференц-связи состоялся форум по итогам регионального конкурса «Инициативный гражданин Ленинградской области».

Участие в конкурсе приняли представители всех муниципальных районов и городского округа Ленинградской области. Всего в регионе 542 старосты, 629 общественных советов и 294 инициативные комиссии. Это более 3 500 человек – активных и инициативных жителей области, благодаря которым ежегодно воплощаются более 500 проектов по улучшению условий и качества жизни. Претенденты представили на суд жюри презентацию на тему «Я – инициативный гражданин Ленинградской области».

Губернатор подчеркнул, что ответственная позиция таких людей помогает решать множество маленьких, но важных для жизни города, посёлка или двора вопросов, и пожелал инициативным гражданам «не сбавлять темпы».

Конкурсная комиссия определила 45 участников в номинациях «Лучший староста», «Лучший представитель общественного совета» и «Лучший представитель инициативной комиссии».

В числе победителей конкурса были названы и активисты из Всеволожского района, которых в зале заседаний районной администрации тепло поздравил с заслуженными наградами заместитель главы администрации по внутренней политике Сергей Поляков. Он вручил Благодарности Губернатора Кириллу Ананьеву (староста д. Новое Девяткино), Юрию Ржевцеву (председатель ОС д. Лиголамби), Юрию Солохе (староста д. Савочкино) и Людмиле Степановой (председатель ИК д. Новое Девяткино), а Нина Балашова (староста п/о Ваганово-2), Наталия Горбушина (председатель ОС д. Лемболово) и Михаил Ермолаев (председатель ИК в/г Агалатово), помимо Благодарности Губернатора, получили также денежные сертификаты.

Владимир Шемшученко

Фото пресс-службы администрации ВМР