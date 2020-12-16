Во Всеволожске хулиган куском бордюра повредил припаркованный у больницы автомобиль

16 декабря в 3.51 наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны по Всеволожскому району Ленинградской области задержал гражданина, который разгромил припаркованный автомобиль и вел себя неадекватно.

Работник клинической межрайонной больницы, расположенной на Колтушском шоссе во Всеволожске, услышал шум на улице. Увидев хулигана, громящего припаркованный неподалеку от медучреждения «Hyundai Solaris», медперсонал нажал на кнопку тревожной сигнализации, установленную в приемном покое.

К объекту незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны. На расположенной рядом с ВКМБ неохраняемой стоянке сотрудники Росгвардии задержали гражданина, который ударами рук, ног, а также с помощью куска бордюра разбил все стекла и выломал зеркала заднего вида у припаркованного автомобиля, принадлежащего другому мужчине.

Приезжала следственно-оперативная группа. Наряд ОВО передал задержанного сотрудникам 128 отдела полиции для выяснения обстоятельств.

Фото предоставлены пресс-службой вневедомственной охраны по г. СПб и ЛО