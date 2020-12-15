Талантливые школьники Всеволожского района получили губернаторские награды

14 декабря в режиме видео-конференц-связи губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил победителей конкурсов для одаренных детей и талантливой молодежи, завоевавших призовые места на Всероссийской олимпиаде школьников и вошедших в число лучших по ряду предметов. Также были отмечены лидеры и победители региональных конкурсов.

После краткого вступления председателя комитета общего и специального образования Сергея Тарасова, сообщившего о развитии сферы образования в Ленинградской области, к участникам видеоконференции обратился глава 47-го региона. Он отметил, что чрезвычайно важно не только желать, чтобы молодежь была талантливой и успешной, но и отмечать и поощрять лучших из лучших.

К поздравлениям губернатора присоединились глава администрации Андрей Низовский и председатель совета депутатов Вячеслав Кондратьев. В зале заседаний администрации Всеволожского района лауреатам, призерам и стипендиатам вручили заслуженные награды и денежные премии.

Обладателями губернаторской премии стали победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020 году: Михаил Петров (география) – МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска, Леонид Рахметов (география) – МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска и Андрей Одинцов (информатика) – МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска.

Лауреатами премии Губернатора ЛО для поддержки талантливой молодежи стали: Руслан Оськин (победитель регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных объединений ЛО «Лидер XXI века» в номинации: «Лидер детского/молодежного общественного объединения 14–17 лет») – МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска, Юлия Емельянова (победитель областного зимнего туристского слета обучающихся ЛО «Разметелевский февраль–2020») – выпускница МБОУДО ДДЮТ Всеволожского района, Диана Ушакова (победитель регионального конкурса «Доброволец Ленинградской области» в номинации «Добровольчество (волонтерство) в сфере охраны природы: содействие формированию экологической культуры и экологического просвещения») – МОБУ «СОШ» Кудровский ЦО № 1».

Ежемесячную губернаторскую стипендию для одаренных студентов – выпускников получат: Семен Соловьев – МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» и Леонид Рахметов – МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска.

Владимир Шемшученко

Фото Антона Ляпина