Показатели рождаемости во Всеволожском районе идут в рост

За одиннадцать месяцев текущего года во Всеволожском районе было зарегистрировано 3 207 малышей. В прошлом году эта цифра составила 3 156. И это при том, что ЗАГС из-за пандемии работал не в полную силу. Самые популярные имена среди новорожденных девочек Софья, у мальчиков – Артем.

Тем временем за одиннадцать месяцев 2020 года на 629 зарегистрированных браков пришлось 1 007 разводов.

– Регистрация браков – это небольшая, но приятная часть нашей работы, – рассказала корреспонденту «Всеволожских вестей» начальник ЗАГСа Всеволожского района Юлия Шемякина. – Мы регистрируем акты установления отцовства, смены фамилий, имени и отчества, усыновления, запрос правовой помощи у иностранных государств. Большая часть нашей деятельности связана с архивами. Здесь хранится около двух тысяч книг, сформированных из первых экземпляров актовых записей, которые ведутся с 1926 года и по настоящее время.

Управление также проводит работу по формированию электронного архива актовых записей. Кроме обращений граждан, этой информацией пользуется множество государственных служб: Пенсионный фонд, Инспекция по налогам и сборам, Комитет по социальным вопросам и многие другие. Архивные документы хранятся в органах ЗАГСа 100 лет, затем передаются в исторический архив на постоянное место хранения.

– С этого года ЗАГС Всеволожского района переходит к единой информационной системе данных – ФГИС ЕГРН, – отмечает Юлия Шемякина. – До конца месяца мы должны завершить процесс конвертации актовых записей в новую систему. Это позволит любому гражданину сразу получить нужный документ. К примеру, родился человек на Сахалине, а проживает во Всеволожске. Теперь ему не нужно будет делать запрос на свою малую родину. Достаточно обратиться в ближайший территориальный отдел ЗАГСа.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина