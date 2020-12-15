Всеволожский район намерен развивать гастрономический туризм

Проведение гастрономических туров во Всеволожский район имеет предпосылки для развития. Об этом рассказала корреспонденту «Всеволожских вестей» начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского района Яна Сахацкая.

Напомним, что недавно в Екатеринбурге Всеволожский фестиваль «Калейдоскоп вкуса» на Песчанке успешно «выстрелил» на всероссийском уровне. Вкусный праздник получил Гран-при в финале Национальной премии «Russian Event Awards 2020» в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма».

– Организатором данного мероприятия выступило областное правительство, – отмечает Яна Сахацкая. – Мы гордимся, что достойно приняли гостей праздника. Думаю, что успех на всероссийском уровне обусловлен выбором пространства, где прошел фестиваль «Калейдоскоп вкуса» – это парк «Песчанка». Сегодня в центре Всеволожска появилась новая зона отдыха, которая может стать центром притяжения и любимым местом для всех горожан и гостей. Отныне крупные мероприятия будут проводиться не только на Юбилейной площади, но также и в новом парке.

По словам Яны Сахацкой, идея проведения гастрономических путешествий во Всеволожский район может стать достаточно успешной.

– Несмотря на то что фестиваль «Калейдоскоп вкуса» кочует из района в район, глава администрации Андрей Низовский подчеркнул, что туризм со вкусом имеет все предпосылки для развития в нашем районе, – говорит собеседница. – У нас большое количество предпринимателей, которые могут похвастаться своими вкусностями и внести лепту в развитие гастрономического туризма. Помимо данного направления, большим успехом пользуются сельские туры во Всеволожский район. Не зря на одном из центральных российских каналов – «Первом» – показали сюжет о развитии отрасли на примере таких туробъектов, как «Рутения» и «Курочка Ряба».

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина