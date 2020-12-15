Всеволожский парк «Песчанка» готовится к открытию

В эту субботу, 19 декабря, во Всеволожске состоится открытие современного общественного пространства около Румболовских высот. Всеволожский парк может стать центром притяжения не только для местного населения, но и для жителей Санкт-Петербурга.

В ходе масштабного благоустройства Песчанка обзавелась просторным амфитеатром, обустроенными зонами отдыха и современными площадками для спортсменов. Теперь у города появилось новое пространство как для досуга жителей, так и для проведения значимых мероприятий и торжеств.

Напомним, что парк уже успел показать себя как удобная площадка для масштабного фестиваля. Именно здесь ленинградцы собрались 1 августа на празднование 93-летия Ленинградской области. Также жители успели оценить 15-рядный амфитеатр, где летом состоялся показ фильма под открытым небом. К слову, у города есть все технические возможности сделать практику открытых кинопоказов регулярной.

Для любителей экстремальных видов спорта оборудованы просторная скейт-площадка и памп-трек. Здесь молодежь сможет оттачивать свои навыки на профессиональном уровне, да и сам город получает возможность проводить крупные соревнования по скейтбордингу.

Не останутся в стороне и малыши – у юных всеволожцев будут свои уголки для игр и забав. Спортсмены наверняка обрадуются новеньким тренажерам. Ну и куда же без катка! Лед в этом году планируется заливать на месте будущей ледовой арены. И конечно же, всегда можно насладиться неспешной прогулкой по удобным дорожкам вдоль живописных прудов. Благо пространство парка позволяет организовать удобное соседство любителей самого разного досуга.

Фото пресс-службы администрации ВМР