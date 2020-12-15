Внутренний туризм прирастет кадрами

14 декабря был подписан проект соглашения о стратегическом партнерстве между Государственным университетом морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, Ленинградской областной торгово-промышленной палатой и ООО «Порт Логистик».

«Сегодня заложено начало светлого и большого пути», – отметил проректор по образовательной деятельности университета Сергей Соколов.

– Это позволит популяризировать морские профессии и обеспечить туристическую отрасль квалифицированными гражданскими кадрами, – сказала генеральный директор ООО «Порт Логистик» Ольга Ансберг. – Именно молодежь формирует спрос и предложение. Благодаря сотрудничеству будет сформирована хорошая практическая база для будущих специалистов.

Проект был подписан в ходе обсуждения текущего состояния туристической отрасли в условиях временного закрытия границ стран. Цель дискуссии – изменение вектора с международных путешествий на внутрироссийские направления, развитие туристской инфраструктуры в России, в том числе в Ленинградской области, а также вопросы подготовки профильных кадров.

– После ковидных ограничений население станет тратить деньги из кубышки на отдых, – отметила доцент ВШЭ Наталья Белякова. – Думаю, что именно тогда будет зафиксирован резкий рост внутреннего туризма. Наши исследования показывают, что большой популярностью сейчас пользуются горнолыжные курорты. Уже сейчас забронировать такой отдых почти невозможно.

Ирэн Овсепян