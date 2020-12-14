Туристический поток в Ленинградскую область снизился вдвое

Сегодня, 14 декабря, на онлайн-заседании «Туризм в условиях временного закрытия границ», обсудили вопросы развития региональных проектов между Ленинградской областью и Санкт-Петербургом.

– Туристическая отрасль сейчас переживает не лучшие времена, – отметил генеральный директор компании MOBY SPL Сергей Котенев. – Не секрет, что эта сфера является стратегическим направлением и неотъемлемой частью экономики региона. В данный момент нам приходится искать новые решения в условиях пандемии. Выжить в это непростое время позволит развитие внутреннего туризма и консолидация разобщенных игроков на рынке.

Как сообщил спикер, в текущем году в компании намеревались увеличить пассажиропоток на 10% и перевезти 340 тысяч пассажиров. Однако из-за коронавируса намеченные планы не были реализованы.

– Несмотря на то что в этом году вдвое сократилось число туристов, посетивших Ленинградскую область, мы уделяли много внимания продвижению отрасли, – рассказала заместитель председателя комитета Ленинградской области по туризму Марина Исакова. – Проекты по привлечению туристов в 47-й регион были отмечены на Всероссийском конкурсе премии «Russian Event Awards 2020». Некоторые из них заняли призовые места и оказались в топе лучших инициатив.

Ирэн Овсепян