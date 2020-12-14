Ленинградские поэты посвятили стихи Александру Блоку

Санкт-Петербургский Дом писателя и Ленинградская областная универсальная научная библиотека подготовили и провели литературную встречу, посвященную 140-летию со дня рождения знакового поэта Серебряного века Александра Блока.

Под руководством директора Ирины Семеновой сотрудники библиотеки подготовили цикл сообщений о жизни и творчестве поэта, а участники литературного объединения «Молодой Петербург» (СПб отделение Союза писателей России), возглавляемого поэтом Алексеем Ахматовым, прочли свои стихи, посвященные Александру Блоку.

Во встрече приняли участие известные литераторы города на Неве и Ленинградской области: Евгений Лукин, Алексей Филимонов, Роман Круглов, Владимир Шемшученко и другие. Посредством широкой интернет-трансляции в режиме реального времени в мероприятии смогли принять участие многие любители поэзии.

Владимир Камышев