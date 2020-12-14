Движение в районе будущего путепровода во Всеволожске пустят по временному объезду

До конца года движение у переезда на станции Мельничный ручей во Всеволожске переключат на временную дорогу. Сейчас идет активная работа по обустройству объезда.

Как сообщает пресс-служба дорожного комитета Ленинградской области, переключение движения на временную дорогу поможет увеличить фронт работ. Новая схема движения у Константиновской улицы будет опубликована в ближайшее время.

Напомним, что по плану первые автомобили по всеволожскому путепроводу поедут уже через год – срок сдачи объекта намечен на конец 2021 года.