Во Всеволожске появилась площадка для киберспорта и блоггинга

Новый коворкинг-центр открылся на базе молодежно-подросткового клуба «Феникс». Помимо просторных зон для общения и досуга, клуб обзавелся видеостудией со всем необходимым оборудованием и мощными игровыми компьютерами.

Всеволожский район продолжает обустраивать и развивать досуговые пространства для молодежи, вовлекая в деятельность клубов все больше подростков и молодых людей. У многих МПК есть своя специализация – они собирают вместе юных музыкантов, художников, спортсменов, дизайнеров, ораторов и даже киноманов. Всеволожский «Феникс» сосредоточился на популярных видах интернет-деятельности.

В новом коворкинг-центре свои навыки смогут оттачивать начинающие блогеры, сетевые журналисты и графические дизайнеры. В помощь им хорошо оснащенная студия с видеокамерами, фотоаппаратами, профессиональным звуком и освещением. В качестве фона можно использовать яркие арты, которыми украшен клуб, или вовсе отснять материал на хромакее – однотонном стенде, позволяющим легко заменить фон в графическом редакторе. Смонтировать сюжет можно здесь же – в клубе достаточно рабочих мест с новенькими ноутбуками.

Кроме того, в стенах клуба организовать кружок киберспорта. Здесь молодые люди смогут подготовиться к онлайн-турнирам по прохождению популярных игр. Это относительно новый вид спорта, который успел обзавестись популярностью среди геймеров и для некоторых даже стал профессией – призовой фонд таких турниров бывает весьма внушительным.

Желающих просто приятно провести время и завести новых друзей также найдут себе занятие – в клубе есть столы для пинг-понга, кикер, есть где посмотреть кино на большом экране и даже место для кулинарных экспериментов. Клуб расположен в микрорайоне Бернгардовка на улице Магистральная, 9а.

Фото пресс-службы администрации ВМР