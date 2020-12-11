Редактору «Всеволожских вестей» присвоено звание почетного работника СМИ

8 декабря распоряжением губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко главному редактору газеты «Всеволожские вести» Вере Тумановой было присвоено звание «Почетный работник средств массовой информации Ленинградской области».

Это относительно новая награда, которая призвана на региональном уровне отметить высокий профессионализм областных журналистов, их вклад в развитие печатных и электронных СМИ, а также утверждение принципов свободы слова, гражданского самосознания и патриотизма.

Фото Антона Крупнова