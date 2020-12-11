Ленинградская панорама: чтение без границ

Людмила Степанова, заведующая сектором Ленинградской областной детской библиотеки, заслуженный работник культуры Российской Федерации, – о том, как быть родителям, переживающим, что подростки забросили книжки.

– Когда я слышу восклицания: «Дети перестали читать!», – мне хочется пригласить таких взрослых поразмышлять – с чего они взяли, что дети не читают? Мой опыт, а проблемами детского и подросткового чтения я занимаюсь с 1977 года, показывает – читающих ребят не стало меньше, они, как и прежде, с удовольствием погружаются в книгу. За тревожащими высказываниями, по-моему, в первую очередь прячется непонимание взрослыми людьми реальности, в которой существуют дети. А ещё безудержное желание подчинить себе время и территорию детей, управлять ими.

Путь ребенка к книге стал иным. Сегодняшние дети раньше видят историю (годовалые младенцы уже рассматривают картинки в смартфоне), чем познают её в графических символах. Это незнакомо людям, чьи привычки к чтению возникли много лет назад. Изменился формат чтения, и я имею в виду не только электронную книгу.

Между тем сейчас для детского чтения самое благоприятное время. Мир вокруг стремительно меняется. Нашим детям приходится решать неведомые нам, взрослым, задачи. Зачастую им не у кого спросить совета. В литературе дети находят ответ. Сама природа чтения дает ребенку возможность познать себя, остаться наедине с собой. Эта приватность крайне важна сегодня. Книга помогает подросткам выстроить диалог, которого им не хватает в реале.

Сейчас юные читатели нашего региона выбирают произведения, которые будут отмечены знаком «Нравится детям Ленинградской области». По итогам голосования Школы детского чтения составлен список из 20 книг-номинантов. Он размещен на сайте нашей библиотеки. 9 декабря детское жюри определит десятку лучших книг. Если возьмете любую из них, то убедитесь, что сегодня дети читают серьезную, глубокую литературу о человеке в современном мире, о постижении себя, о драматических событиях прошлого.

Я вспоминаю слова героини автобиографического романа «Другие берега» Владимира Набокова. Предчувствуя в эпоху больших перемен, что сыну предстоит жизнь фактически в другом мире, и стараясь быть рядом с ним, она руководствовалась простой формулой – «Любить всей душой! А остальное приложится».