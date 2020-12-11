Ленинградская панорама: «Цифра» помогает заработать

Предпринимателей Ленинградской области бесплатно учат внедрять в бизнес-процессы цифровые технологии.

200 человек уже окончили курсы по цифровизации бизнеса, организованные Фондом поддержки предпринимательства Ленинградской области при поддержке комитета по цифровому развитию.

Студентам на выбор предложено семь направлений: цифровой маркетинг и медиа, цифровой дизайн, программирование и создание IT-продуктов, разработка мобильных приложений, большие данные, искусственный интеллект, интернет вещей. Объем каждой программы – 16 часов. Обучение комплексное: видеоуроки, практические домашние задания, общение со спикерами в формате вебинаров, поддержка тьюторов.

«Главная задача проекта – дать предпринимателям базовые компетенции в сфере цифровизации бизнеса. Далеко не все используют возможности «цифры» для развития своего дела. Многие не подозревают, как с помощью современных технологий поднять продажи, снизить издержки, перевести сотрудников на дистанционную работу, – объясняет руководитель проекта Владислав Страбыкин. – Например, в рамках самого популярного курса цифрового маркетинга слушатели создают стратегию продвижения своего бизнеса в интернете, учатся работать с аудиторией».

Как рассказывает предприниматель из Всеволожского района Елена Маноцкова, ей казалось, что она продвинута в цифровом маркетинге, и тем не менее на курсах получила много новой информации для практического применения. Отличную подачу структурированного материала отмечает Максим Тимофеев из Соснового Бора. Наталье Асатрян (Бокситогорский район) понравилось, что выстроена обратная связь с кураторами, а расписание слушатели составляют самостоятельно, подстраивая его под свой рабочий график.

Добавим, что в качестве бонуса предприятия, чьи сотрудники прошли обучение, могут бесплатно получить на год квалифицированную электронную подпись.

Предполагается, что до конца года за онлайн-парты усядется 2 тысячи предпринимателей. Всего же проект охватит 5 тысяч учредителей, руководителей и сотрудников предприятий малого и среднего бизнеса.

Чтобы включиться в программу, достаточно подать заявку на сайте цифрабизнес47.рф, и уже на следующий день можно будет приступить к занятиям.

«Пандемия существенно ускорила цифровизацию всех отраслей. И современный бизнес уже невозможно представить без IT-технологий. Получение цифровых компетенций позволит предпринимателям Ленобласти идти в ногу со временем и достигать новых высот даже в условиях ограничений, связанных с пандемией», – подчеркивает администратор регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» Оксана Козырева.

Людмила Кондрашова