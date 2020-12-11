Всеволожский гастрофестиваль получил Гран-при «Russian Event Awards 2020»

Масштабный фестиваль «Калейдоскоп вкуса», прошедший 1 августа во Всеволожске, получил Гран-при в финале Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards 2020» в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма».

Напомним, что в этом году Ленинградская область отмечала 93-летие во всеволожском парке на «Песчанке». 1 августа здесь прошел гастрономический фестиваль со множеством фуд-кортов, выставками-ярмарками, концертной, интерактивной и конкурсной программами. Корюшка по-ленинградски, печень по-ижорски, вепсский шоколадный ганаш с лесными ягодами – чем только ни удивляли гостей фестиваля шеф-повара.

Премия в области событийного туризма в этом году собрала 390 заявок из 59 регионов страны, а также трех конкурсантов из зарубежья. Всеволожский «Калейдоскоп вкуса» стал одним из трех проектов Ленинградской области, занявшим призовое место.