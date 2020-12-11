Биржа труда Ленинградской области найдет работу бывшим заключенным

Лицам, вернувшимся из заключения, окажут содействие в трудоустройстве. Всего в текущем году в 47-м регионе трудоустроили 500 бывших заключенных.

Об этом рассказали участники совещания по обеспечению правопорядка, которое состоялось под председательством губернатора Александра Дрозденко. В дискуссии принимали участие представители Главного управления МВД России и Управления ФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Участники совещания отметили, что помимо трудоустройства, служба занятости региона реализует программу, направленную на социальную адаптацию данной категории граждан. В рамках реализации национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» Биржа труда оказывает поддержку людям в сложных жизненных ситуациях, в том числе – вернувшимся из мест заключения. Они могут получить широкий спектр услуг: психологическую поддержку, пройти переобучение, зарегистрироваться самозанятым и ИП, трудоустроится как на временные работы, так и на общественные работы.

Ирэн Овсепян