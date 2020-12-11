Ансамбль «Садко» отмечает 25-летний юбилей

В этом году 25-летний юбилей отмечает народный самодеятельный коллектив Детской школы искусств им. М.И. Глинки – ансамбль русских народных инструментов «Садко».

Ансамбль создан в 1995 году педагогами школы под руководством Виктора Николаевича Пирогова. В 2000 году коллективу было присвоено почетное звание «Народный самодеятельный коллектив».

С 2002 года ансамблем руководит заслуженный артист Российской Федерации Игорь Михайлович Тонин, чей многолетний опыт работы с оркестром и высокий профессионализм отразился в исполнительском мастерстве коллектива. Обработки русских народных песен, произведения русских и зарубежных классиков, сочинения современных авторов в аранжировках Ольги Яковлевны Ткаченко и Сергея Вадимовича Потанина составляют основной репертуар ансамбля «Садко».

Коллектив активно занимается просветительской деятельностью, проводит лекции-концерты: «Любимые мелодии кино», «Звучат русские народные инструменты» и многие другие. Это очень помогает коллективу развиваться, повышать профессиональный уровень, разнообразие в концертных программах с точки зрения разных эпох, стилей, жанров.

Коллектив постоянно расширяет свой репертуар, создавая новые проекты и вовлекая в активную концертную деятельность учащихся школы. В прошлом году прошел замечательный проект «Музыкальный диалог», в котором учащиеся нашей школы стали главными участниками концерта. Юные музыканты солировали на сцене.

Ансамбль «Садко» с успехом выступает не только в стенах родной школы, но и на концертных площадках Всеволожска, и Санкт-Петербурга. Коллектив является лауреатом международных конкурсов, областного фестиваля-конкурса «Край любимый и родной», дважды становился лауреатом Открытого фестиваля-конкурса оркестров и ансамблей русских народных инструментов «Поющие струны России» в городе Анапа.

Сохраняя и развивая традиции исполнительства на русских народных инструментах, ансамбль «Садко» пробуждает в молодом поколении любовь и уважение к русской музыке, к культуре своего народа. Сегодня это особенно актуально и необходимо современному слушателю.

Мы поздравляем этот замечательный коллектив с юбилеем! Желаем неиссякаемого творческого вдохновения, новых интересных музыкальных проектов, многочисленных и благодарных зрителей, крепкого здоровья и сил, для того чтобы вновь и вновь дарить слушателям незабываемые минуты радости.

25 декабря в 19.00 смотрите трансляцию юбилейного концерта на официальном сайте школы.

Подготовил Владимир Шемшученко

Фото Антона Ляпина