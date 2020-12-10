Новый год в дороге: на какие зимние даты выгоднее покупать билеты?

Скоро, скоро Новый год! Но, как ни странно, самое удобное время для туристических поездок приходится не на Новый год, а сейчас, в эти дни. Чтобы вычислить это, журналист «Всеволожских вестей» внимательно изучила документ, который называется «График гибкого регулирования тарифов на перевозки пассажиров в дальнем следовании в поездах АО «ФПК», следующих во внутригосударственном сообщении в 2020 году». И – такой же документ за 2019 год.

И что же получилось в результате? Мы живем во время рыночной экономики. Цены, как на самолет, так и на поезд – в течение года скользящие. На даты, начиная с 5 ноября по 19 декабря, на российских железных дорогах продаются самые дешевые билеты. В эти дни стандартная стоимость билетов снижается: в плацкарт – на 15%, а в купе – на 12%. Дешевле билеты на поезд вы не купите за весь следующий год. После 19 декабря билеты на поезд постепенно подорожают. Не упускайте возможности – сэкономите некоторую сумму. Особенно ощутимой будет скидка, если вы поедете целой семьей.

Закономерно будет спросить: «А когда же бывают самые дорогие билеты на поезд?»

Самые дорогие билеты на поезда продаются, конечно же, летом, с 14 июня по 31 августа. В эти дни билеты выше стандартной стоимости на +20%. Но если вы успеете съездить в отпуск и вернуться на поезде до 14 июня, то билеты вам обойдутся не так дорого (с 6 мая по 13 июня накрутка на билет составит всего +5%). Так что обдумывайте летние поездки заранее.

Но мы собирались рассказать про Новый год. И тут есть хитрость. Как уже упоминалось ранее, самые дорогие билеты продаются на летние месяцы. На втором месте по дороговизне билеты с 28 по 30 декабря (+ 15% накрутки). Так что, если вы хотите поехать на Новый год в гости, покупайте билет хотя бы на 25–26 декабря (с 20 по 26 декабря – 0% накруток), а назад возвращайтесь лучше всего после 8 января (будет скидка в 12%). С 1 по 8 января есть накрутка на билеты +10%.

Фишка заключается в том, что на 31 декабря билеты продаются тоже без накруток. Сесть 31 декабря в поезд и встречать в вагоне Новый год – это выгодно, но… В этот день многие поезда попросту не ходят. Надо уточнять заранее. Тут уж приходится держать ухо востро: не проморгайте на Новый год свои деньги.

Итак, каждый год самые дешевые железнодорожные билеты можно купить на даты с 5 ноября по 19 декабря. Правда, график сезонных скидок на следующий год может чуть-чуть измениться. Ну, скажем, вместо 5 ноября это будет дата 6 ноября, или вместо 19 декабря – 18 декабря. Но суть останется той же. Вот уж когда стоит каждый год совершать туристические поездки, так это поздней осенью и в начале зимы. Кстати, в это время и в отелях цены падают до самых низких годовых отметок.

А как же в остальное время? Билеты с накрутками (+10%) продают на каждый праздник. В 2020 году это было с 1 по 4 ноября, с 7 по 10 марта, с 22 по 25 февраля, с 1 по 8 января и даже – со 2 по 15 сентября. На следующий год будет такие же накрутки, только, как я уже упоминала, даты могут на один день сдвинуться.

А в промежутках между праздниками стоимость билетов на поезда всегда ниже. Самые лучшие периоды после праздников – это 9 января – 21 февраля и 11 марта – 25 апреля. В эти дни вы можете уехать на поезде со значительной скидкой в 12%. Так что ранней весной тоже можно неплохо попутешествовать. Это будет чуть-чуть дороже, чем поздней осенью, но все же со скидкой.

Однако все равно до 19 декабря – самое удобное время совершать поездки по домашним делам. Правда, не забывайте, что сейчас можно ехать только в регионы с благоприятным климатом по Covid-19.

Материал подготовила Людмила Однобокова