Ленобласть потратила 1,5 миллиарда на поддержку предпринимателей

Успешные кейсы социального предпринимательства Ленинградской области будут апробированы в других регионах в России. Об этом говорили сегодня, 10 декабря, на конференции «Социальное предпринимательство: итоги 2020».

– В 47-м регионе этой теме уделяется особое внимание, – отметила руководитель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светлана Нерушай. – В правительстве разработан уникальный механизм по развитию социальной ипотеки, который планируется внедрить в других российских регионах. Кроме того, Ленинградская область предоставляет субсидии частным детским садам. Финансовая поддержка такому бизнесу в 2021 году составит 500 миллионов рублей.

Как отметила Светлана Нерушай, всего в текущем году малый и средний бизнес региона получил поддержку в размере 1,5 миллиарда рублей.

– Это беспрецедентные меры поддержки, – отметила руководитель комитета. – Из этой суммы социальные предприниматели получили 200 миллионов рублей. К сожалению, пока существует определенная сложность с регистрацией. Есть предложение, обратиться в Министерство юстиции с просьбой упрощения данной процедуры. Всего в этой сфере работает 2 тысячи социальных предпринимателей.

Ирэн Овсепян

