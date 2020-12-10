Красный крест пришел на помощь к людям с ОВЗ

Всеволожское отделение ЛОРО ООО «Российский Красный Крест» выделило гуманитарную помощь инвалидам. Всего активисты раздали 40 наборов.

– Мы планируем провести подобную акцию и весной, – рассказывает председатель Всеволожского местного отделения ЛОРО ООО «Российский Красный Крест» Елена Щербакова. – Недавно мы получили грант, в рамках которого будем оказывать адресную помощь жителям. Организация намерена продолжить поддерживать наиболее уязвимые категории граждан.

Реализация проекта намечена до конца следующего года. Помимо адресной помощи в рамках проекта предусмотрено приобретение специального оборудования и средств индивидуальной защиты, проведение дезинфекции объектов. Окончательный перечень мероприятий пока не установлен, этот вопрос обсуждается в администрации Всеволожского района.

Ирэн Овсепян