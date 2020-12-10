Добровольцы Всеволожского района победили в областном конкурсе

Торжественная церемония награждения участников конкурса «Доброволец Ленинградской области» прошла 5 декабря в Санкт-Петербурге. Мероприятие приурочили к празднованию Дня волонтера.

Конкурс проходит уже в шестой раз. Для волонтеров нашего района он оказался весьма плодотворным – победителями стали сразу 6 человек.

Диана Ушакова из Кудрово представляла проект «Новые старые джинсы», созданный, чтобы подарить новую жизнь давно надоевшим вещам. Это далеко не первая ее победа: недавно девушка стала победительницей Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Победу на конкурсе «Доброволец ЛО» завоевала и Арина Овчинникова из Всеволожска, рассказавшая о своем проекте «Сказка в дом». Инициативу удалось реализовать сразу в нескольких городах Красноярского края. Активисты проводили веселые праздники для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и ребят, имеющих ограниченные возможности здоровья.

Заслуженное первое место получил Руслан Оськин из Всеволожска, который закончил школу в этом году. Во время учебы он успел не только получить знания и найти новых друзей, но и создать собственное волонтерское объединение «Формула добра». Оно помогло привлечь учеников Всеволожской школы № 2 к добровольчеству и создать благоприятную среду для развития новых проектов. Руслан побеждает в конкурсе «Доброволец ЛО» уже во второй раз.

Победа не стала неожиданностью и для Святослава Данилова – он не первый год занимается активизмом. Молодой человек живет во Всеволожске и ведет канал «#ПульсРайона» на «YouTube». В своих видеороликах говорит о проблемах благоустройства Всеволожска и Санкт-Петербурга. Его цель – привлечь внимание к проблемам и предложить решение.

Не менее достойным оказался и проект жителя Всеволожска Виктора Русова «Едавик». Молодой человек организовал доставку горячих обед на дом жителям, находящимся в группе риска заражения коронавирусом. Проект реализовывался с 10 марта по 10 мая. Всего за это время было доставлено 2 000 обедов.

Замыкает список победителей Елена Шутова из Янино. Елена – председатель «Союза пенсионеров России» в Заневском поселении. Она представляла сразу два проекта: «Душою молоды всегда» и «Скучен день до вечера, если делать нечего». Первый из них направлен на обучение пенсионеров компьютерной грамотности, второй призван научить их пользоваться смартфоном. Занятия проходят в Янинском культурно-спортивном досуговом центре, а также в Кудрово на базе «Добровольной народной дружины».

Екатерина Королева

На фото Елена Шутова