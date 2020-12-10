Всеволожский и Гатчинский районы лидируют в сфере социального предпринимательства

На территории двух районов – Всеволожского и Гатчинского – функционирует восемь негосударственных социально ориентированных предприятий.

Об этом 10 декабря на конференции «Социальное предпринимательство: итоги 2020» заявил заместитель председателя комитета по социальной защите Ленинградской области Павел Иванов.

– В 2015 году изменилось законодательство, – отметил Павел Иванов. – Был разработан механизм доступа негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг. Соответственно, коммерческим фирмам смогли предоставить бюджетные средства.

По словам чиновника, более 50% поставщиков социальных услуг в учреждения Ленинградской области – это негосударственные поставщики. Также в регионе успешно реализуются проекты государственно-частного партнерства.

– Сейчас завершается строительство бассейна в Сертолово, готовятся к подписанию соглашения по строительству катков в Тосненском и Всеволожском районах, – рассказал первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Евгений Пономарев. – Ленинградская область одна из первых начала реализацию строительства капитальных спортивных объектов в рамках ГЧП.

Ирэн Овсепян