Благоустройство пруда в Лупполово портят вандалы

В этом году в деревне Лупполово завершился первый этап благоустройства местного пруда. Помимо насыпных дорожек и аккуратных скамеек, рабочие укрепили береговую линию сеткой из геопластики и каменной насыпью. Однако благоустройство не продержалось и месяца.

Как сообщают в пресс-службе администрации Юкковского сельского поселения, местные вандалы вытаскивают камни из береговой линии и забрасывают ими пруд. Особенно хорошо следы чужого веселья стали видны после первых морозов – заледеневшая поверхность водоема усыпана камнями, мусором и палками.

– Когда я сюда устраивался год назад, я общался с местными жителями, в том числе с молодежью и подростками, – рассказывает глава администрации Юкковского поселения Дмитрий Туркин. – И тогда мне говорили, что здесь не нужно ничего благоустраивать, потому что свои же все и поломают. Но с таким подходом я не согласен и считаю, что нужно создавать комфортные условия, чтобы людям было приятно жить в своем поселении.

Глава администрации призвал жителей более ответственно отнестись к общему дому – любое благоустройство будет напрасным, если его не беречь. Весной следующего года планируется приступить к озеленению территории около пруда, а грунтовые насыпи должны превратиться в симпатичные зеленые холмы. Но станет ли пруд красивым и комфортным местом отдыха для взрослых и детей, зависит в том числе и от отношения местных жителей.

Фото пресс-службы администрации Юкковского сельского поселения