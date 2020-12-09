На Юбилейной площади установили новогоднюю ель

Главную городскую площадь Всеволожска украсила новогодняя ель. Нарядная красавица заняла свое место на Юбилейной площади, а возможную компанию ей составит тематическая фотозона.

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский поделился фото украшенного дерева и выразил надежду, что принятые в регионе ограничительные меры не испортят людям праздничного настроения. Пусть Новый год и пройдет в непривычном формате без массовых гуляний, елок и корпоративов, жители по-прежнему смогут прогуляться к нарядным елям, тепло поздравлять друг друга и делать красивые снимки. К слову о последних – глава района обещал подумать над возможностью организовать на Юбилейной площади тематическую фотозону.

Также Андрей Низовский напомнил жителям, что существующие ограничения призваны не только заботиться о здоровье людей, но и поддерживать социальное благополучие жителей региона. Если отказ от массовых мероприятий поможет предприятиям продолжить работу, а люди не будут терять рабочие места и возможности, то данная мера вполне оправдывает себя.

– Люди должны получать зарплату, чтобы содержать себя и свои семьи, – отмечает Андрей Низовский. – Также, как борьба с распространением инфекции, важна борьба за стабильность. За то, чтобы в полночь, когда пробьют Кремлевские куранты, люди за праздничным столом могли с оптимизмом встретить наступающий год, видя перед собой реальные перспективы лично для себя и своей семьи.

Фото со страницы Андрея Низовского в соцсети «ВКонтакте»