Научиться применять «цифру» для развития бизнеса можно бесплатно и онлайн. Пройти курсы по внедрению цифровых технологий в бизнес-процессы могут 5 500 предпринимателей Ленинградской области.

Обучение проходит в онлайн-формате в любое удобное для участника время. На выбор предлагается 7 программ, объем каждой – не менее 16 часов. Первые 120 предпринимателей уже приступили к обучению. Большинство выбрали направление «цифровой маркетинг и медиа». Популярностью также пользуются курсы «Цифровой дизайн», «Разработка мобильных приложений», «Программирование и создание IT-продуктов».

Во все программы включена информация о применении цифровой подписи, о сервисах портала госуслуг и о преимуществах регистрации на портале госуслуг. После успешного освоения программы слушатели получат удостоверение о повышении квалификации. А предприятия малого и среднего бизнеса, чьи сотрудники прошли обучение, получат квалифицированную электронную подпись с правом использования в течение одного года. Подать заявку на участие в программе можно на сайте цифрабизнес47.рф.

Справка

Стать участниками проекта могут те, кто фактически проживает в Ленинградской области, работает на предприятии малого, среднего бизнеса или сам является учредителем компании либо индивидуальным предпринимателем. Проект массового повышения цифровой грамотности реализуется комитетом цифрового развития Ленинградской области, комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка и Фондом поддержки предпринимательства Ленинградской области в рамках национального проекта «Цифровая экономика».