Мам Ленобласти обучают правилам безопасной перевозки детей

Программа «Детство безопасности» позволила снизить смертность малышей до трех лет на дорогах. Об этом сегодня, 9 декабря, рассказал заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Владимир Кузин.

– Согласно статистике в 2018 году было зарегистрировано 1 765 ДТП с участием детей до трех лет, – отметил Владимир Кузин. – Из них погибли 74 ребенка. Для предотвращения подобного был разработан трехлетний проект, который призван информировать мам в перинатальных центрах правилам перевозки малышей. Принятые меры принесли результаты. По последним данным зарегистрирована динамика снижения дорожно-транспортных происшествий, число ДТП упало на 21%. Смертность сократилась на четверть.

По плану с 2019 по 2021 год в тренинги будет вовлечено 100 городов России во всех 85 субъектах. В первый год реализации участниками программы стали 30 субъектов РФ, в 2020 году к нему присоединились еще 35. На сегодняшний день с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в рамках программы в 64 субъектах Российской Федерации проведено более 3 400 тренингов, в которых приняли участие свыше 7,5 тысячи женщин.

– В Ленинградской области по итогам семи месяцев в ДТП пострадало 200 детей, из них погибло 12, – рассказал заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Дмитрий Василенко. – Для предотвращения детской смертности проведено 126 просветительских занятий по безопасности дорожного движения в дошкольных образовательных организациях, 502 – в общеобразовательных организациях, 21 – в организациях дополнительного образования, 18 – в профессиональных образовательных организациях, 57 – в образовательных организациях с родителями, 189 – в местах массового нахождения граждан.

Как отмечают участники проекта, в Ленинградской области программа «Детство без границ» стартовала 11 августа, поэтому делать конкретные выводы пока рано.

– Такие тренинги необходимы, – считают мамы. – Несмотря на опыт вождения, на многие вопросы мы узнаем ответы именно благодаря участию в программе. В частности, это касается светоотражающих элементов, перехода дороги с коляской, а также детских удерживающих устройств.

Ирэн Овсепян