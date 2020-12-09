Достижения работников АПК Всеволожского района отметили на областном уровне

Всеволожские передовики агропромышленного комплекса стали лучшими в Ленинградской области. Все они получили почетные звания за вклад в достижение высоких экономических показателей в сельском хозяйстве 47-го региона.

На конкурсе соревновались десятки профессионалов – победители районных этапов и представители ведущих хозяйств региона. По итогам лучшим специалистом защищенного грунта был признан агроном по защите растений из ООО «Дары природы» Дарья Шпачева, победитель среди ветеринарных врачей – Алексей Беляев, представляющий ООО «Племенной завод Бугры», а первой среди животноводов оказалась Татьяна Потехина, начальник участка цеха ЗАО «Племенной завод «Приневское».

«Это победа всего нашего дружного и сплоченного коллектива. Правильное руководство, внедрение новых технологий и точечных инвестиций позволяют быть лучшим в регионе. Эта награда еще раз подтвердила тот факт, что мы не зря работаем в сельском хозяйстве», – делились впечатлениями победители.

– Всеволожские производители адаптируются к новым экономическим реалиям и активно развивают местное производство, – информирует начальник Управления экономики администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Инга Маслова. – У нас налажено производство овощей в закрытом грунте, мяса, молока. Мы рассчитываем на то, что эта тенденция сохранится в будущем.

Ирэн Овсепян