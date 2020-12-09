В Мурино появится технопарк «Кванториум»

Ленинградская область получила субсидии на создание современных образовательных площадок на базе региональных школ. Свой технопарк «Кванториум» получат школы Гатчины, Выборга и Мурино.

Создание технопарков рассчитано на 2021–2023 годы, на каждую образовательную организацию планируется потратить порядка 20 миллионов рублей. В рамках реализации проекта существующие школы будут оснащены дополнительным оборудованием, а образовательные программы получат расширение.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, создание технопарка в Муринской средней общеобразовательной школе № 3 запланировано на 2023 год. Ожидается, что в мероприятиях «Кванториума» в первый год примут участие порядка тысячи учеников из разных учебных заведений. Со временем число вовлеченных учеников вырастет до 4 тысяч.

Напомним, что первый областной технопарк был создан на базе Всеволожского агропромышленного техникума в 2019 году. В «Кванториуме» регулярно занимается более 800 учеников из разных школ Всеволожского района. Педагоги и наставники детского технопарка стараются развивать в школьниках нестандартное, креативное, инженерно-конструкторское мышление.