В Ленинградской области запрещены новогодние корпоративы и ёлки

8 декабря губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал новое постановление, ужесточающее «коронавирусные» ограничения. Согласно документу ленинградцы в этом году останутся без праздничных корпоративов и новогодних ёлок, а фуд-корты в торговых комплексах не смогут работать с 30 декабря до 3 января.

Стоит отметить, что личные праздники и торжества жители области отметить все же смогут, пусть и в небольшом семейном кругу. Так, в регионе разрешено проведение свадебных банкетов, день рождений, поминок и семейных дат при участии не более 18 человек. Но стоит учитывать, что работа предприятий общепита по-прежнему ограничена по времени: погулять в ресторане можно с 6.00 до 23.00, остальное время заведениям разрешено работать только навынос и доставку.

А вот театры и концертные площадки могут продолжить свою работу при условии 50% заполняемости площадок и с обязательным ношением СИЗ зрителями. Однако Дома культуры в «красной» ограничительной зоне, к которой относится Всеволожский район, могут осуществлять свою деятельность офлайн лишь по части методологической работы. Дети смогут посещать кружки и репетиции, но все праздничные концерты и новогодние мероприятия перейдут в онлайн-формат.

Скорректирована работа детских оздоровительных лагерей: теперь группы и отряды будут заполнять наполовину, а въезд и выезд детей и сотрудников из одной смены должен проходить одновременно. При этом дети должны иметь при себе справки об отсутствии контакта с больными коронавирусом, а сотрудники сдавать тест на COVID-19 не позднее трех дней до начала смены. Наличие на территории лагеря медперсонала обязательно, равно как и соблюдение мер профилактики.

Также документ регламентирует оказание волонтерской помощи для больных коронавирусом, находящихся на самоизоляции. Местные муниципалитеты будут организовывать работу соцработников и добровольцев для решения бытовых вопросов жителей с подтвержденным COVID-19 или имевшим контакт с больными ковидом.