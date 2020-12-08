Мечты сбываются

Принято считать, что мир бизнеса принадлежит мужчинам: высокие риски, жестокая конкуренция – все это не вынести на хрупких женских плечах. Бизнес-леди в лучшем случае могут заняться собственным делом при поддержке надежного партнера. «Какая ерунда!» – скажут деловые дамы, которые с успехом опровергают этот махровый стереотип.

Сегодня в Ленинградской области насчитывается более 60 тысяч компаний малого и среднего предпринимательства. К 2024 году их число увеличится на 37 тысяч. Женщины выделены в одну из приоритетных групп этого сектора экономики. Даже бородатое сословие констатирует, что деловой драйв слабого пола побеждает все трудности и страхи. Среди «женских компаний» не только социальные предприниматели, но и производственные компании, изготавливающие сувениры, деревянные и текстильные изделия, а еще крестьянские хозяйства. В прошлом году программа поддержки женского предпринимательства в области получила активное развитие.

Сложности сбыта

Если бы предпринимательнице из Всеволожска Валентине Толмачевой сказали, что она станет ведущим производителем сувенирной продукции, а ее товары, как «горячие пирожки», будут продвигать на таких популярных сайтах, как AliExpress, OZON и Wildberries, она сочла бы таковых большими фантазерами. Это сейчас она осваивает не только внутренние, но и зарубежные рынки сбыта. Но прежде чем найти себя в бизнесе, наша героиня проработала в бьюти-индустрии: была мастером по маникюру.

– Многие считают, что эта отрасль – неиссякаемый источник дохода, – откровенно рассказывает бизнес-леди. – Ведь услуги в сфере красоты всегда пользуются огромным спросом. Возможно, что и так. Но в какой-то момент возникло желание заняться новым для себя делом, связанным с творчеством. Для этого прежде всего нужно было получить образование. Работая в салоне красоты, параллельно училась сначала в Ювелирном училище, а потом в Академии художеств. Затем вышла замуж и родила ребенка.

Дочь выросла, и я зажглась желанием заново найти себя. И вот однажды – звонок. На том конце провода – подруга. Она интересуется, кто из моих знакомых может наладить выпуск серии магнитов для туристического магазина. «Вот она, моя долгожданная мечта! Я хочу заняться производством сувениров», – щелкнуло внутри. Это стало первым маленьким шагом на пути больших производственных возможностей. Сегодня в нашей команде работают невероятно талантливые, креативные мастера, за плечами некоторых богатый опыт участия в выставках. Все они подходят к работе с творческим вдохновением. Поэтому посыпались заказы. И откуда? Со всей России, – отмечает Валентина Толмачева.

По последним данным РБК, сегодня в России только четверть сувенирной продукции приходится на долю российских мастеров. Остальные 75% – китайский ширпотреб. Но местные предприниматели постепенно, шаг за шагом, вытесняют умельцев из КНР.

– Спрос есть, интерес у людей есть, но запоминающихся сувениров достаточно мало, да и качество не всегда соответствует цене, – говорит Валентина Толмачева. – А вот мы готовы выпускать достойную продукцию. Такая задача, думаю, нашему предприятию по плечу.

Трудно представить, но в самом начале пути попытки Валентины Толмачевой занять место на полках сувенирных магазинов Санкт-Петербурга потерпели фиаско.

– Как-то мне несказанно повезло, – рассказывает бизнес-леди. – Пытаясь наработать каналы для реализации продукции, добилась аудиенции с представителем Петродворца. Получить допуск на продажу сувениров в этот музей – мечта многих российских производителей. Казалось, что вот-вот – и мечта войти на новый рынок сбыта осуществится. Но не тут-то было. Не сошлись в цене. Стоимость выпущенной на нашем предприятии продукции в 50 рублей не впечатлила менеджера. Он гордо заявил, что только при закупочной цене в 12 – 15 рублей подумает о сотрудничестве. Как так? – возмутилась я, приводя в пример китайский магнит на полке за 250 – 300 рублей. На мой вопрос последовал сухой ответ: «Нам все равно, какого качества продукция, важно то, что у них низкая себестоимость». Вот так местные производители сувениров и остаются не у дел.

Дорогу осилит идущий

По словам предпринимательницы, мир бизнеса не без трудностей и, чтобы достичь желаемого, нужно упорство.

– Нет блюдечка с голубой каемочкой, – продолжает наша героиня. – Добиться признания, создать рентабельное производство и одновременно не оказаться в долгах за аренду и за неуплату налогов сложно. Но возможно. Вдохновение приходит тогда, когда видишь результат своего труда. Никогда не падать духом, в какой бы тяжелой ситуации ни оказался. Главное – сохранить душевное равновесие. Никогда нельзя отчаиваться и опускать руки, как бы тяжело ни было. Не тяжесть проблем сгибает спину, а мощь крыльев, которые нужно расправить. Счастливый случай выпал сразу после того, как удалось наладить продажи через популярные цифровые площадки WildBerries и «Беру», а затем OZON и AliExpress.

Безусловно, уходящий год выдался непростым для многих производителей. Даже крупный бизнес понес огромные убытки. Но Валентина Толмачева никогда не отчаивается.

– Даже несмотря на пандемию и сокращение продаж, мы разрабатываем новинки, – рассказывает бизнес-леди. – За период пандемии я начала создавать новую информационную площадку в «Инстаграм». Считаю, что эта мощная платформа для рекламы, узнаваемости своего бренда и продажи товара доступна всем.

Как отмечает индивидуальный предприниматель, как бы тяжело ни было, надо искать предпринимателей-единомышленников, которые помогут хорошим советом. Еще одна дверь, в которую можно постучаться со своим стартапом, – это Фонд развития предпринимательства.

– Первое знакомство с сотрудниками Всеволожского фонда развития предпринимательства началось по их инициативе, – рассказывает героиня. – Мне позвонили и пригласили на встречу. В ходе знакомства выяснилось, что правительство Ленинградской области готово поддержать начинающих предпринимателей не только советом, но и рублем. Сегодня существует много программ, которые направлены на развитие бизнеса. Именно в Фонде мне помогли определиться с выбором ОКВЭДа, оптимальной формой налогообложения. Они организуют бесплатные выставки-ярмарки, на которых производители сувениров могут успешно рекламировать свою продукцию.

– Чтобы преуспеть в бизнесе, нужно любить свое дело, – отмечает Валентина Толмачева. – Если вас такой род деятельности не интересует, зачем тратить на него время? Надо найти ответ на главный вопрос: что делать? Заниматься бизнесом в плохо знакомой среде глупо. Тщательно изучите нишу, рассчитайте время и деньги до получения первой прибыли и продумайте рекламный ход.

Недавно губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко инициировал проект «Ленинградский прорыв». В нем есть пункт, посвященный женщинам-предпринимательницам. Сегодня разрабатываются отдельные финансовые продукты, направленные на поддержку социальных программ деловых дам.

– Я бы с удовольствием приняла участие в проекте «Ленинградский прорыв», – делится планами наша героиня. – Так складывается, что я не жду у моря погоды. Для человека, который знает, к какой гавани он направляется, все ветры попутные. У меня достаточно активная жизненная позиция и много интересных идей. Женщины решаются начать собственное дело, чтобы найти надежный источник доходов и улучшить благосостояние семьи. Что в конечном итоге скажется и на благополучии государства в целом. Кроме того, это повышает и их самооценку.

Ирэн Овсепян