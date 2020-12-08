Ленинградская «Елка желаний» исполнит детские мечты

В здании правительства Ленинградской области появилась новогодняя ель, украшенная необычными игрушками – на новогодних шарах написаны мечты детей-сирот, живущих в областных ресурсных центрах. Каждый сотрудник или посетитель может сорвать с ели бумажный шар и подарить ребенку новогоднее чудо.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел своеобразное открытие «Елки желаний», сорвав с новогоднего дерева три украшения. Теперь главе региона предстоит подарить маленькое чудо для трех девочек: семилетняя Настя ждет набор парикмахера, а девочки-подростки Ира и Виктория в своих шариках просят о фитнес-браслете и лампе для селфи.

– Желания детей, которые здесь собраны, легко осуществимы, – отметил Александр Юрьевич. – Я очень надеюсь, что с каждым днем на «Елке желаний» будет все меньше шариков.