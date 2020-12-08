Дорожники убрали более 60 незаконных съездов во Всеволожском районе

В Ленинградской области продолжается активная борьба с нелегальными съездами с региональных дорог. За этот год по инициативе «Ленавтодора» ликвидировано 810 опасных выездов к свалкам, карьерам, коттеджным поселкам и магазинам.

Дорожники перекапывают нелегальные дороги и устанавливают усиленное ограждение, чтобы пресечь возобновление движения по этим маршрутам. Как сообщает пресс-служба областного правительства, больше всего выездов в этом году было убрано во Всеволожском районе – здесь устранили 66 потенциально опасных съездов.

Параллельно с этим ведется претензионная работа с собственниками участков, к которым ведут нелегальные дороги. Если выезд в судебном порядке признается незаконным, то расходы на его ликвидацию обязан оплатить владелец участка.

Стоит отметить, что стихийные выезды без обустроенных полос разгона, предупредительных знаков и соответствующей разметки провоцируют аварийные ситуации и подвергают опасности жизни водителей и пешеходов. Любой съезд с региональных дорог должен обустраиваться только с согласия «Ленавтодора» и удовлетворять все необходимые технические условия.