Всеволожские спортсмены заняли призовые места на областном Первенстве по ушу

5 декабря в городе Отрадное Кировского района Ленинградской области состоялись чемпионат и Первенство Ленинградской области по ушу-таолу, традиционному ушу. В соревнованиях приняло участие около 100 спортсменов из Всеволожского, Кингисеппского и Лужского районов Ленинградской области.

Спортсмены выступали в различных возрастных и соревновательных группах. Всеволожский район представляли Маргарита Гажона, Илья Ибрагимов, Глеб Лущик, Дарья Карельская. Все четверо занимаются в КДЦ «Южный» у тренера Вячеслава Евгеньевича Баева. На соревнованиях ребята выступили достойно: Маргарита Гажона стала победителем в своей группе, а остальные спортсмены вышли на призовые места.

Соревнования проходили в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» и национального проекта «Демография».

Соб. инф.