Ангелине Плыгун вручили Почетный знак ЗакСа Ленобласти

В понедельник, 7 декабря, председатель Законодательного собрания Ленинградской области вручил Почетный знак экс-главе МО «Город Всеволожск» Ангелине Плыгун.

– Приятно, когда о тебе помнят, даже несмотря на то, что ты на пенсии, – откровенно поделилась впечатлениями с корреспондентом «Всеволожских вестей» Ангелина Плыгун. – Вся моя трудовая деятельность связана со Всеволожским районом. Приятно видеть, что последние годы город Всеволожск интенсивно развивается. Все это – результат поддержки со стороны областного правительства. Реализуются важные программы, например такие, как «Комфортная городская среда». Люди очень довольны.

Ирэн Овсепян