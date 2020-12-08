Александр Дрозденко обещал решить проблему с подходом к амбулатории в Вартемягах

7 декабря прошла прямая телефонная линия с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. До главы региона дозвонился житель деревни Вартемяги, который озвучил сразу две проблемы местной амбулатории – сложность с подходом к зданию и нехватка врачей.

Как отметил Александр Дрозденко, отсутствие комфортного подхода к медучреждению было отмечено еще на стадии открытия. Дорожный комитет уже запланировал создание удобных тротуаров с ограждениями, которые обеспечат безопасность движения. Приступить к работе должны весной следующего года.

Также житель Вартемяг сообщил о нехватке врачей, в том числе педиатров.

– Я уточню у председателя комитета по здравоохранению, добрали ли врачей в амбулаторию, – пообещал Александр Дрозденко. – Однако сейчас, к сожалению, очень много врачей болеет – примерно четверть. Они ведь не железные и также сталкиваются и с ковидом, и с другими заболеваниями. При этом врачи сейчас на передовой.