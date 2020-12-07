Мам Ленинградской области научат ведению бизнеса

Образовательная программа «Мама – предприниматель» стартовала сегодня, 7 декабря, в Ленинградской областной торгово-промышленной палате.

Всего в федеральном проекте, который рассчитан на пять дней, принимают участие 35 женщин. Благодаря полученным в ходе обучения навыкам деловые дамы смогут реализовать свои возможности и стать настоящими бизнес-вумен.

– Интерес к женскому предпринимательству растет, – отметила вице-президент ЛОТПП Елена Дюкарева. – Достаточно отметить, что желание принять участие в программе изъявили 82 женщины. В прошлом году программа была включена в перечень национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

– В Ленинградской области женский бизнес представлен преимущественно в социальном предпринимательстве, – сказала начальник отдела развития малого и среднего бизнеса комитета Ленинградской области Галина Орлова. – В нем задействованы как молодые мамы в декрете, так и предпринимательницы старше 45 лет. В сфере предпринимательства задействовано более 40% деловых дам.

Отметим, как показал опрос, 82% женщин не могут реализовать свои бизнес-планы из-за отсутствия опыта и знаний. Тем временем 88% жалуется на отсутствие стартового капитала.

Ирэн Овсепян