Лютеранскую церковь в Токсово планируют отреставрировать

Председатель комитета по культуре Ленинградской Владимир Цой обсудил возможность реновации кирхи Святых апостолов Петра и Павла в Токсово. Проект предусматривает реставрацию самого здания и благоустройство прилегающей территории.

Концепция реновация была разработана выпускниками Государственного архитектурно-строительного университета после историко-библиографического исследования кирхи. Согласно предложенным проектным решениям на территории лютеранской церкви должны появиться зоны для отдыха у костра и близь воды, место для проведения массовых мероприятий и лаконичная детская площадка для досуга малышей. Также продуманы зоны для хозпостроек и удобной парковки из бетонной геосетки.

Само здание по оценкам архитекторов находится в удовлетворительном состоянии, однако нуждается в реконструкции. Штукатурка местами растрескалась и покрыта плесенью, поврежден красочный слой, локальные участки башни были признаны аварийными.

Как сообщает пресс-служба администрации Токсовского городского поселения, в ближайшие годы планируется реализовать ряд идей, предложенных эскизным проектом. В результате работ кирха приобретет более эстетичный вид, а пространство вокруг будет облагорожено.

Фото пресс-службы администрации Токсовского городского поселения