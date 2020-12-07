Законопроект Александра Дрозденко о социальных гарантиях принят в первом чтении

Депутаты Законодательного собрания в первом чтении приняли законопроект «О дополнительных социальных гарантиях и стандартах Ленинградской области», предложенный главой 47-го региона Александром Дрозденко.

Законопроект, который ранее активно обсуждали ленинградцы под названием «47 гарантий для 47 региона», включает в себя 12 глав из 47 статей и затрагивает разные сферы жизни: образование, медицину, экологию, экономику, культуру, социальную политику, создание комфортной среды. Планомерная реализация всех статей законопроекта рассчитана с 1 января будущего года до 31 декабря 2025.

Напомним, что в ходе народного обсуждения соцгарантий региональное правительство получило свыше тысячи предложений и поправок, часть которых была внесена в окончательный вариант законопроекта. Как отметил Александр Дрозденко, активное участие жителей области помогло определить все проблемные точки, требующие решения.

В сентябре законопроект о социальных гарантиях был анонсирован Президенту РФ Владимиру Путину. Владимир Владимирович одобрил инициативу и порекомендовал главе региона держать исполнение законопроекта на личном контроле.