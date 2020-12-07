Жители Всеволожского района помогут сформировать велоинфраструктуру

Областной центр компетенций совместно с проектом «Вело 47» запустили онлайн-опрос среди жителей региона. Небольшой анонимный опросник собирает информацию о потребностях ленинградцев в велосипедной инфраструктуре и поможет сформировать единую велосистему.

Заполнение анкеты занимает меньше трех минут. Опрос определяет наиболее приоритетные средства мобильности граждан и дает возможность высказаться о том, что необходимо сделать для создания комфортной велоинфраструктуры.

Заполнить опросник можно по ссылке до 15 декабря.