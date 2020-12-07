В Романовском поселении подвели итоги года

В поселке Романовка состоялось предпоследнее в этом году заседание совета депутатов, на котором были подведены итоги работы. По словам руководителя законодательной и исполнительной власти поселения Сергея Белякова, было принято решение о внесении изменений в бюджет, а также о передаче отдельных полномочий на уровень Всеволожского муниципального района.

Было отмечено, что второй этап работ по программе «Городская комфортная среда», включающий в себя благоустройство территории поселения и парковой зоны площадью 9 184 квадратных метра с детской площадкой, сетью тротуаров и наружным освещением, успешно завершен.

Также положительно была оценена работа по программе энергосбережения на территории поселения, в том числе и установка индивидуальных тепловых пунктов в шести домах. Работа в этом направлении будет продолжена и в следующем году.

В Романовке завершается большой проект по реконструкции насосной станции со строительством второй нитки водовода, а также запланированный на текущий год масштабный ремонт дорог.

Также в поселении ведется подготовка к встрече Нового года с учетом действующих ограничительных мер. Несмотря на запрет проведения массовых мероприятий, жителей не оставят без поздравлений и праздничного настроения – новогодние концерты состоятся, но в онлайн-формате.

Владимир Шемшученко