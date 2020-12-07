Всеволожские добровольцы отметили День волонтера полезной акцией

Добровольцы Всеволожского района разработали листовки с контактной информацией о том, куда можно обратиться за помощью в доставке лекарств или продуктов на дом. В Международный день волонтера, 5 декабря, яркие флаеры вручали пожилым людям прямо на улицах городов и поселений района.

Акция организована Отделом по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям Всеволожского района в рамках марафона #МыВместе. Волонтеры движения #МыВместе помогают пенсионерам и людям с ограниченными возможностями здоровья закупаться необходимыми лекарствами и продуктами, а также оказывают помощь в решении неотложных бытовых вопросов.

В Международный день волонтера ребята раздавали листовки пожилым людям, рассказывая им о своем движении и объясняя, как они могут получить помощь. Флаеры с контактами основных волонтерских движений района получали и молодые люди, которых приглашали пополнить ряды добровольцев.

Если вам нужна помощь волонтеров, вы можете обратиться на горячую линию 8 (800) 200-34-11. Для того чтобы присоединиться к акции #МыВместе, достаточно пройти регистрацию на сайте «Добро.ру».

Фото группы «Молодежный актив Всеволожского района» соцсети «ВКонтакте»