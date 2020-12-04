7 декабря состоится прямая линия с Александром Дрозденко

Глава 47-го региона Александр Дрозденко в понедельник, 7 декабря, в течение часа будет принимать телефонные звонки от жителей Ленинградской области.

Отвечать губернатор будет лично. Также приглашены главы администраций муниципальных районов Ленинградской области. Александр Дрозденко свяжется с ними в формате видео-конференц-связи. Звонки принимаются с 15.00 до 16.00 по номерам 006 или 8 (813-61) 315-01 (звонок платный).

Фото пресс-службы губернатора и правительства ЛО