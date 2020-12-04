Мурино и Девяткино подключились к акции «Подвези врача»

Питерский проект «Подвези врача» начал свою работу в Ленинградской области. Перегруженным работой участковым врачам, не успевающим добраться к пациентам на дом, вызываются помогать автоволонтеры.

Проект стартовал в середине ноября, но уже востребован и успел скоординировать десятки неравнодушных водителей. Недавно к нему подключились и жители Всеволожского района – в декабре на свои первые вызовы выехали добровольцы из Мурино и Девяткино.

Как сообщают организаторы, проект все еще находится на стадии формирования и нуждается не только в водителях-добровольцах, но и кураторах, способных оперативно и корректно организовать работу автоволонтеров. Желающие подключиться к проекту могут найти всю необходимую информацию в сообществе «Подвези врача».