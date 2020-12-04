Ленинградская панорама: новости короткой строкой

Дайджест самых актуальных новостей Ленинградской области за прошедшую неделю от наших информационных партнеров.

Выплаты продлят автоматически

В комитете по социальной защите населения сообщили, что право на получение региональных мер соцподдержки автоматически продлено до 1 марта 2021 года. Подтверждающие документы представлять не нужно. Тем, кто в октябре-ноябре уже представил справки, выплаты будут назначены в установленном порядке на 12 месяцев.

Тренинг для огнеборцев

В поселке Бугры Всеволожского района открылся учебно-тренировочный комплекс для пожарных с огневым тренажером. Здесь будут практиковаться специалисты пожарной охраны, обучающиеся или повышающие квалификацию по профилю газодымозащитной службы. Их научат работать в экстремальных ситуациях, при нулевой видимости, входить в огонь при пожарах.

Дворянские усадьбы ждут реставраторов

В Выборге обсудили добровольческие инициативы в работе по сохранению усадеб Ленинградской области. На конференции рассмотрели опыт восстановления усадебных комплексов, которые являются творениями великих зодчих, связаны с именами известных людей. Спикеры выступили очно, для участников была организована онлайн-трансляция.

Народным промыслам добавят креатива

Состоялся II слет ремесленников Ленинградской области. В доме культуры Соснового Бора развернули выставку изделий народных промыслов, часть деловой программы и мастер-классы прошли в дистанционном формате, мастера участвовали в дискуссиях через открытый онлайн-микрофон и специальные чаты. Участники говорили о новых точках роста для народных промыслов, креативной индустрии и значении ремесел в культурной идентичности россиян.

Позавидуют большие города

В поселке Зимитицы Волосовского района, где ранее отсутствовала спортивная инфраструктура, открылся современный стадион. Новый спортивный объект построен на территории Зимитицкой общеобразовательной школы в рамках программы «Газпром – детям» и доступен не только учащимся, но и всем желающим заниматься физкультурой и спортом.